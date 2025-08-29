Зеленський прагне, щоб потенційні гарантії безпеки від партнерів були юридично зобов’язуючі

Президент України Володимир Зеленський прагне, щоб потенційні гарантії безпеки від партнерів у рамках мирної угоди отримали схвалення відповідних парламентів і були юридично зобов’язуючими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня.

Зеленський підтвердив, що Україна розраховує наступного тижня детально обговорити з партнерами ідею про гарантії безпеки у рамках потенційної угоди про завершення війни та "за якийсь час зрозуміти, хто на що готовий".

Він сказав, що поки не має підтверджень з конкретними цифрами щодо того, які столиці готові надати своїх військових для стримуючого західного контингенту в Україні.

"Теоретично ми знаємо про кілька країн, які готові на такі кроки. Є очікувані країни, є дуже неочікувані", – зазначив він.

"Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, принаймні ключових, і від США були підтримані відповідними парламентами і Конгресом. Так, ми хочемо юридично зобов’язуючих гарантій безпеки. Ми не хочемо Будапештський меморандум, ми не хочемо Мінські угоди", – сказав Зеленський.

Перед цим президент нагадав, що на початку наступного тижня спливає озвучений Трампом термін, протягом якого у Москві мали би зробити наступні кроки для організації перемовин з Україною.

Він також висловив впевненість, що президент США не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.