Укр Рус Eng

Зеленський прагне, щоб потенційні гарантії безпеки від партнерів були юридично зобов’язуючі

Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 16:18 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський прагне, щоб потенційні гарантії безпеки від партнерів у рамках мирної угоди отримали схвалення відповідних парламентів і були юридично зобов’язуючими. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня. 

Зеленський підтвердив, що Україна розраховує наступного тижня детально обговорити з партнерами ідею про гарантії безпеки у рамках потенційної угоди про завершення війни та "за якийсь час зрозуміти, хто на що готовий". 

Він сказав, що поки не має підтверджень з конкретними цифрами щодо того, які столиці готові надати своїх військових для стримуючого західного контингенту в Україні. 

"Теоретично ми знаємо про кілька країн, які готові на такі кроки. Є очікувані країни, є дуже неочікувані", – зазначив він. 

"Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, принаймні ключових, і від США були підтримані відповідними парламентами і Конгресом. Так, ми хочемо юридично зобов’язуючих гарантій безпеки. Ми не хочемо Будапештський меморандум, ми не хочемо Мінські угоди", – сказав Зеленський. 

Перед цим президент нагадав, що на початку наступного тижня спливає озвучений Трампом термін, протягом якого у Москві мали би зробити наступні кроки для організації перемовин з Україною. 

Він також висловив впевненість, що президент США не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Війна з РФ
Реклама: