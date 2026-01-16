У Литві висунули звинувачення шістьом особам, які планували диверсію проти допомоги Україні

Прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу, в якій шістьом іноземним громадянам висунули звинувачення в плануванні терористичного акту у вересні 2024 року проти приватного військового постачальника в Шяуляї, який надає підтримку Україні.

Відповідну заяву Генеральної прокуратури Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Артурас Урбеліс повідомив, що обвинувальний висновок був складений 12 січня і переданий до Шяуляйського окружного суду 14 січня.

Шістьом обвинуваченим висунули звинувачення в участі в терористичній групі, замаху на вчинення терористичного акту та фінансуванні терористичної діяльності.

"Обвинувачені мають різне громадянство: один іспанський громадянин, один громадянин з подвійним іспансько-колумбійським громадянством, а також громадяни Колумбії, Куби, Росії та Білорусі", – сказав Урбеліс.

Прокурори заявили, що ціллю запланованого нападу була інфраструктура та продукція компанії UAB TVC Solutions у Шяуляї, зокрема мобільні станції для аналізу радіочастотного спектра, призначені для збройних сил України.

Триває розслідування щодо чотирьох інших підозрюваних. Одного з них заарештували в Колумбії на підставі міжнародного ордера, і зараз триває процедура його екстрадиції до Литви, а щодо інших трьох видано міжнародні ордери.

Прокурори заявили, що діяльність групи, ймовірно, координувалася з Росії.

"Дані попереднього розслідування Литви дають підстави підозрювати, що спроба диверсії в Шяуляї була здійснена за наказом і на користь російської ГРУ", – заявила прокуратура.

Найсерйознішим звинуваченням є участь в організованій терористичній групі, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до 15 років згідно з Кримінальним кодексом Литви.

Урбеліс зазначив, що обвинувальний акт налічує 258 сторінок, а справа містить 42 томи матеріалів.

У листопаді 2022 року двох громадян Іспанії заарештували у зв'язку з плануванням атаки у Шяуляї. ЗМІ повідомляли, що їх, ймовірно, завербувала російська розвідка.

Після невдалого нападу підозрювані втекли до Риги, де їх затримали латвійські спецслужби і передали Литві на підставі європейських ордерів на арешт.

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

Нещодавно у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.