У Литві висунули звинувачення шістьом особам, які планували диверсію проти допомоги Україні
Прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу, в якій шістьом іноземним громадянам висунули звинувачення в плануванні терористичного акту у вересні 2024 року проти приватного військового постачальника в Шяуляї, який надає підтримку Україні.
Відповідну заяву Генеральної прокуратури Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Артурас Урбеліс повідомив, що обвинувальний висновок був складений 12 січня і переданий до Шяуляйського окружного суду 14 січня.
Шістьом обвинуваченим висунули звинувачення в участі в терористичній групі, замаху на вчинення терористичного акту та фінансуванні терористичної діяльності.
"Обвинувачені мають різне громадянство: один іспанський громадянин, один громадянин з подвійним іспансько-колумбійським громадянством, а також громадяни Колумбії, Куби, Росії та Білорусі", – сказав Урбеліс.
Прокурори заявили, що ціллю запланованого нападу була інфраструктура та продукція компанії UAB TVC Solutions у Шяуляї, зокрема мобільні станції для аналізу радіочастотного спектра, призначені для збройних сил України.
Триває розслідування щодо чотирьох інших підозрюваних. Одного з них заарештували в Колумбії на підставі міжнародного ордера, і зараз триває процедура його екстрадиції до Литви, а щодо інших трьох видано міжнародні ордери.
Прокурори заявили, що діяльність групи, ймовірно, координувалася з Росії.
"Дані попереднього розслідування Литви дають підстави підозрювати, що спроба диверсії в Шяуляї була здійснена за наказом і на користь російської ГРУ", – заявила прокуратура.
Найсерйознішим звинуваченням є участь в організованій терористичній групі, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до 15 років згідно з Кримінальним кодексом Литви.
Урбеліс зазначив, що обвинувальний акт налічує 258 сторінок, а справа містить 42 томи матеріалів.
У листопаді 2022 року двох громадян Іспанії заарештували у зв'язку з плануванням атаки у Шяуляї. ЗМІ повідомляли, що їх, ймовірно, завербувала російська розвідка.
Після невдалого нападу підозрювані втекли до Риги, де їх затримали латвійські спецслужби і передали Литві на підставі європейських ордерів на арешт.
Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.
Нещодавно у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.