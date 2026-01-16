В Литве предъявили обвинения шести лицам, планировавшим диверсию против помощи Украине

Прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело, в котором шестерым иностранным гражданам предъявили обвинения в планировании террористического акта в сентябре 2024 года против частного военного поставщика в Шяуляе, оказывающего поддержку Украине.

Соответствующее заявление Генеральной прокуратуры Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбелис сообщил, что обвинительное заключение было составлено 12 января и передано в Шяуляйский окружной суд 14 января.

Шестерым обвиняемым предъявлены обвинения в участии в террористической группе, покушении на совершение террористического акта и финансировании террористической деятельности.

"Обвиняемые имеют разное гражданство: один испанский гражданин, один гражданин с двойным испанско-колумбийским гражданством, а также граждане Колумбии, Кубы, России и Беларуси", – сказал Урбелис.

Прокуроры заявили, что целью запланированного нападения была инфраструктура и продукция компании UAB TVC Solutions в Шяуляе, в частности мобильные станции для анализа радиочастотного спектра, предназначенные для вооруженных сил Украины.

Продолжается расследование в отношении четырех других подозреваемых. Одного из них арестовали в Колумбии на основании международного ордера, и сейчас идет процедура его экстрадиции в Литву, а в отношении других трех выданы международные ордера.

Прокуроры заявили, что деятельность группы, вероятно, координировалась из России.

"Данные предварительного расследования Литвы дают основания подозревать, что попытка диверсии в Шяуляе была осуществлена по приказу и в пользу российской ГРУ", – заявила прокуратура.

Самым серьезным обвинением является участие в организованной террористической группе, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет согласно Уголовному кодексу Литвы.

Урбелис отметил, что обвинительный акт насчитывает 258 страниц, а дело содержит 42 тома материалов.

В ноябре 2022 года двух граждан Испании арестовали в связи с планированием атаки в Шяуляе. СМИ сообщали, что их, вероятно, завербовала российская разведка.

После неудачного нападения подозреваемые сбежали в Ригу, где их задержали латвийские спецслужбы и передали Литве на основании европейских ордеров на арест.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки со взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

Недавно в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.