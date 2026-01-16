До України прибув віцепрем'єр Британії

У п’ятницю до України з візитом прибув заступник прем’єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.

Про це повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний, пише "Європейська правда".

Він відзначив, що візит відбувається у річницю укладення Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

"Сьогодні ми спільно проведемо Форум сторічного партнерства і обговоримо конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії. Мова про різні напрямки – від економіки та відновлення до освіти. І звичайно ж, з особливим акцентом на безпеку", – повідомив Залужний.

Він подякував Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України в ці складні часи.

Сторічну угоду розробили на основі безпекової угоди, підписаної у січні 2024 року, та у свою чергу підписали 16 січня 2025 року. 17 вересня Верховна Рада ратифікувала її.

Офіційно угода набула чинності 15 жовтня 2025 року.

Про те, які зобов’язання запроваджує українсько-британська Сторічна угода, читайте в статті: Військові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією.