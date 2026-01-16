В Украину прибыл вице-премьер Британии

В пятницу в Украину с визитом прибыл заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми.

Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что визит проходит в годовщину заключения Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Сегодня мы совместно проведем Форум столетнего партнерства и обсудим конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании. Речь идет о различных направлениях – от экономики и восстановления до образования. И конечно же, с особым акцентом на безопасность", – сообщил Залужный.

Он поблагодарил Великобританию за помощь и активную позицию в отстаивании интересов Украины в эти сложные времена.

Столетнее соглашение разработали на основе соглашения по безопасности, подписанного в январе 2024 года, и в свою очередь подписали 16 января 2025 года. 17 сентября Верховная Рада ратифицировала его.

Официально соглашение вступило в силу 15 октября 2025 года.

О том, какие обязательства вводит украинско-британское Столетнее соглашение, читайте в статье: Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Столетнее соглашение с Британией.