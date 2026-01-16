Президент Чехії очікує, що Україна отримуватиме стільки ж боєприпасів, як і раніше

Президент Чехії Петр Павел очікує, що його країна за чинного уряду зможе поставити українським Силам оборони "приблизно таку ж кількість" боєприпасів, як раніше.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Президент Чехії задоволений, що нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем вирішив продовжити "снарядну ініціативу".

"Ми зможемо постачати приблизно таку ж кількість боєприпасів, яку постачали раніше, щоб українські війська не відчували дефіциту і були в кращому становищі", – наголосив він.

Нагадаємо, до вступу на посаду прем'єра Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Бабіш заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

А новий глава МЗС Чехії Петр Мацінка розповів, що таке рішення було ухвалене після того, як новий уряд проаналізував цю ініціативу.