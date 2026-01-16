Президент Чехии ожидает, что Украина будет получать столько же боеприпасов, как и раньше

Президент Чехии Петр Павел ожидает, что его страна при действующем правительстве сможет поставить украинским Силам обороны "примерно такое же количество" боеприпасов, как раньше.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Президент Чехии доволен, что нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем решило продолжить "снарядную инициативу".

"Мы сможем поставлять примерно такое же количество боеприпасов, которое поставляли раньше, чтобы украинские войска не испытывали дефицита и были в лучшем положении", – подчеркнул он.

Напомним, до вступления в должность премьера Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

После встречи "коалиции решительных" в Париже Бабиш заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

А новый глава МИД Чехии Петр Мацинка рассказал, что такое решение было принято после того, как новое правительство проанализировало эту инициативу.