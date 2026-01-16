Зеленський – на слова Трампа: закінчення війни гальмує Росія

Президент Володимир Зеленський після нещодавніх заяв свого американського візаві Дональда Трампа заявив, що Росія затягує укладання мирної угоди, а не навпаки.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві зі своїм чеським колегою Петром Павелом, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зазначимо, нещодавно Трамп заявив, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

"Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимось в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави", – прокоментував таку риторику Трампа Зеленський.

За його словами, ультиматум – це модель, яка не працює у демократичних відносинах між країнами.

"Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два-три, або після того, як не буде або закінчиться термін президента Трампа", – наголосив він.

Відтак він акцентував, що гарантії безпеки повинні бути дієвими.

"Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки хочуть завтра закінчити війну, а ми хочемо зробити це вже сьогодні. Ми зацікавлені зробити це швидше. І розуміємо, що про відтермінування підписання і закінчення війни йдеться з боку Росії", – додав Зеленський.

Водночас нещодавно ЗМІ писали, що Трамп все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".