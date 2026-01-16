Президент Владимир Зеленский после недавних заявлений своего американского визави Дональда Трампа заявил, что Россия затягивает заключение мирного соглашения, а не наоборот.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве со своим чешским коллегой Петром Павелом, передает корреспондент "Европейской правды".

Отметим, недавно Трамп заявил, что заключение мирного соглашения тормозит Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин.

"Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства", – прокомментировал такую риторику Трампа Зеленский.

По его словам, ультиматум – это модель, которая не работает в демократических отношениях между странами.

"Мы должны четко знать, что война не возобновится снова сразу через месяц, два-три, или после того, как не будет или закончится срок президента Трампа", – подчеркнул он.

Поэтому он акцентировал, что гарантии безопасности должны быть действенными.

"Понятно, что Соединенные Штаты Америки хотят завтра закончить войну, а мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы сделать это быстрее. И понимаем, что об отсрочке подписания и окончания войны говорится со стороны России", – добавил Зеленский.

В то же время недавно СМИ писали, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".