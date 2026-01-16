У чеському парламенті закликали Павела призначити скандального політика міністром

Палата депутатів Чехії закликала президента Петра Павела без зволікань призначити скандального представника партії "Автомобілісти" Філіпа Турека міністром охорони довкілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Deník.

Нижня палата чеського парламенту у своїй заяві наголосила, що "оцінка придатності" кандидатів на посаду міністрів є сферою відповідальності Палати депутатів, та закликала президента негайно схвалити відповідну кандидатуру. Резолюцію підтримали 101 зі 183 депутатів.

Це відбувається після того, як президент Чехії Петр Павел відмовився призначити міністром одіозного політика від "Автомобілістів" Філіпа Турека.

У відповідь на резолюцію в офісі Павела заявили, що Палата депутатів не може накладати зобов'язання на президента країни або визначати його подальші дії. Заклик від законодавців про призначення Турека не змінив думки президента, йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Через відмову президента Чехії призначити його міністром охорони навколишнього середовища 12 січня Турека призначили урядовим представником з питань кліматичної політики.