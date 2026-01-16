В чешском парламенте призвали президента назначить скандального политика министром

Палата депутатов Чехии призвала президента Петра Павела без промедлений назначить скандального представителя партии "Автомобилисты" Филипа Турека министром охраны окружающей среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Deník.

Нижняя палата чешского парламента в своем заявлении отметила, что "оценка пригодности" кандидатов на должность министров является сферой ответственности Палаты депутатов, и призвала президента немедленно одобрить соответствующую кандидатуру. Резолюцию поддержали 101 из 183 депутатов.

Это происходит после того, как президент Чехии Петр Павел отказался назначить министром одиозного политика от "Автомобилистов" Филипа Турека.

В ответ на резолюцию в офисе Павела заявили, что Палата депутатов не может накладывать обязательства на президента страны или определять его дальнейшие действия. Призыв от законодателей о назначении Турека не изменил мнения президента, говорится в ответе.

Напомним, что Турек оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Из-за отказа президента Чехии назначить его министром охраны окружающей среды 12 января Турека назначили правительственным представителем по вопросам климатической политики.