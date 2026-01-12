У Чехії одіозного кандидата у міністри призначили урядовим представником

У Чехії скандального представника партії "Автомобілісти" Філіпа Турека призначили урядовим представником з питань кліматичної політики, оскільки президент країни Петр Павел відмовився призначити його міністром охорони навколишнього середовища.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання České noviny.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив журналістам, що це тимчасове рішення, а Турек, попри відмову президента доручити йому очолити міністерство, матиме вплив на кліматичну політику.

Водночас міністерством охорони навколишнього середовища продовжить керувати Петр Мацінка, який також очолює Міністерство закордонних справ. Він назвав рішення президента щодо Турека "порушенням конституції".

Нагадаємо, Філіп Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

У його партії "Автомобілісти" заявили, що "вживатимуть подальших заходів" у суперечці з президентом Петром Павелом щодо

Президент Павел після особистої зустрічі з Туреком сказав, що пояснення цих скандальних вчинків і заяв його не переконали. Він заявив, що Турек "неодноразово демонстрував недостатню повагу до правового ладу Чехії", а кількість та повторюваний характер таких вчинків вказують, що це не якісь разові ексцеси.