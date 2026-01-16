Фон дер Ляєн не приїде на дебати євродепутатів про вотум недовіри Єврокомісії 19 січня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не буде присутня під час обговорення подання щодо вотуму недовіри Єврокомісії, яке заплановане під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі у понеділок, 19 січня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста у Брюсселі 16 січня.

Фон дер Ляєн не буде присутня у Страсбурзі 19 січня на обговоренні її імпічменту в Європарламенті.

"Подання про висловлення недовіри є ініціативами, які належать до прав членів Європейського парламенту. Будь-який член колегії єврокомісарів може представляти Комісію на дебатах щодо подання про висловлення недовіри", – заявила Подеста.

Вона пояснила, що присутність на дебатах щодо вотумів недовіри президентки Єврокомісії та усіх єврокомісарів не є обов’язковою: це зокрема залежить від причини, на основі якої висувається вотум недовіри.

"Подання про висловлення недовіри, яке буде обговорюватися та голосуватися наступного тижня, стосується конкретно угоди з Меркосур. Отже, єврокомісар з питань торгівлі, міжінституційних відносин та прозорості, Марош Шефчович, представлятиме Комісію на цих дебатах", – повідомила речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", ультраправа група в Європейському парламенті "Патріоти за Європу" подала пропозицію про висловлення недовіри Європейській комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн через укладення угоди з блоком південноамериканських країн Меркосур, яка нібито протирічить інтересам європейських фермерів.

Ця спроба винесення вотуму недовіри стане четвертою для Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн. Попередні три, дві з яких були ініційовані ультраправими, а одна – ультралівими, зазнали невдачі.

Нагадаємо, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Читайте також: Протести фермерів та вплив на Україну: які наслідки матиме найбільша торговельна угода ЄС.