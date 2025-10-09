Європарламент відхилив вотуми недовіри Єврокомісії, фон дер Ляєн лишається на посаді

Європейський парламент під час голосування на пленарному засіданні у четвер, 9 жовтня, не підтримав два подання про вотум недовіри Європейській комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент не підтримав вимоги політгруп "Ліві" та "Патріоти за Європу" щодо відставки фон дер Ляєн.

За подання щодо вотуму недовіри Єврокомісії від політичної групи "Ліві" проголосували 179 євродепутатів, 378 – проти, 37 – утрималися.

За подання від крайньоправої групи "Патріоти для Європи" проголосували 133 депутати, проти – 383, утрималися – 78.

Це означає, що чинний склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн залишається на посадах.

Варто додати, що у обох голосуваннях взяли участь 594 депутати Європарламенту.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 6 жовтня, Європарламент провів дебати щодо вотуму недовіри чинному складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн – на вимогу депутатських груп "Ліві" та "Патріоти за Європу".

10 липня 2025 року Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.

