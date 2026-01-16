Фон дер Ляйен не приедет на дебаты евродепутатов о вотуме недоверия Еврокомиссии 19 января



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать во время обсуждения представления о вотуме недоверия Еврокомиссии, которое запланировано на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге в понедельник, 19 января.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста в Брюсселе 16 января.



Фон дер Ляйен не будет присутствовать в Страсбурге 19 января на обсуждении ее импичмента в Европарламенте.



"Представление о выражении недоверия является инициативой, которая относится к правам членов Европейского парламента. Любой член коллегии еврокомиссаров может представлять Комиссию на дебатах по представлению о выражении недоверия", – заявила Подеста.

Она пояснила, что присутствие на дебатах по вотумам недоверия председателя Еврокомиссии и всех еврокомиссаров не является обязательным: это, в частности, зависит от причины, на основании которой выдвигается вотум недоверия.



"Представление о выражении недоверия, которое будет обсуждаться и голосоваться на следующей неделе, касается конкретно соглашения с Меркосур. Следовательно, еврокомиссар по вопросам торговли, межинституциональных отношений и прозрачности, Марош Шефчович, будет представлять Комиссию на этих дебатах", – сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.



Как сообщала "Европейская правда", ультраправая группа в Европейском парламенте "Патриоты за Европу" подала предложение о выражении недоверия Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен из-за заключения соглашения с блоком южноамериканских стран Меркосур, которое якобы противоречит интересам европейских фермеров.



Эта попытка вынесения вотума недоверия станет четвертой для Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Предыдущие три, две из которых были инициированы ультраправыми, а одна – ультралевыми, потерпели неудачу.



Напомним, президент Европейского Совета Антониу Кошта вместе с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен примут участие в церемонии подписания соглашения ЕС-Меркосур в Парагвае 17 января 2026 года.



