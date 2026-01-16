Король Британії написав послання українцям з побажанням справедливого миру

Король Британії Чарльз III опублікував послання для українців до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між країнами, побажавши справедливого і тривалого миру.

Як пише "Європейська правда", повідомлення опублікували на сторінці королівського подружжя в X.

Король Чарльз III приурочив послання до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією, а також згадав про наближення четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення.

У посланні він каже, що разом з королевою Каміллою продовжує "тримати всіх українців у своїх думках і молитвах", і що він сподівається, що Україна зможе досягти справедливого та тривалого миру так, як вона на це заслуговує.

У листі король також згадує про зв’язки між двома країнами та висловлює захоплення стійкістю українців.

"Я щиро сподіваюся, що міцні зв'язки між нашими країнами принесуть надію та моральну підтримку в цей найскладніший час. Найбільша сила України в умовах таких жахливих випробувань і страждань є надзвичайним прикладом для всього світу, і я постійно вражений відвагою, мужністю та стійкістю, які демонструє український народ", – написав Чарльз III.

Як писали, у п'ятницю до Києва прибула британська делегація, зокрема заступник прем’єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.

Візит приурочили до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Офіційно угода набула чинності 15 жовтня 2025 року.

Про те, які зобов’язання запроваджує українсько-британська Сторічна угода, читайте в статті: Військові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією.