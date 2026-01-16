Король Британии написал послание украинцам с пожеланием справедливого мира

Король Великобритании Чарльз III опубликовал послание для украинцев к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между странами, пожелав справедливого и прочного мира.

Как пишет "Европейская правда", сообщение опубликовали на странице королевской четы в X.

Король Чарльз III приурочил послание к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией, а также вспомнил о приближении четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения.

В послании он говорит, что вместе с королевой Камиллой продолжает "держать всех украинцев в своих мыслях и молитвах", и что он надеется, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира так, как она этого заслуживает.

В письме король также вспоминает о связях между двумя странами и выражает восхищение стойкостью украинцев.

"Я искренне надеюсь, что крепкие связи между нашими странами принесут надежду и моральную поддержку в это сложное время. Величайшая сила Украины в условиях таких ужасных испытаний и страданий является чрезвычайным примером для всего мира, и я постоянно поражен отвагой, мужеством и стойкостью, которые демонстрирует украинский народ", – написал Чарльз III.

Как писали, в пятницу в Киев прибыла британская делегация, в частности заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми.

Визит приурочили к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Официально соглашение вступило в силу 15 октября 2025 года.

О том, какие обязательства вводит украинско-британское Столетнее соглашение, читайте в статье: Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Столетнее соглашение с Британией.