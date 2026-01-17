У Трампа заявили, що контроль Данії над Гренландією є "нечесним"

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що приналежність Гренландії до Данії є "нечесним", оскільки Копенгаген не здатний забезпечити захист острова.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Fox News.

У інтерв'ю Міллер заявив, що Данія "провалила" захист Гренландії, а отже не має права нею володіти.

"Вони не можуть контролювати територію Гренландії. Згідно з усіма правовими нормами, що існували протягом 500 років, щоб контролювати територію, потрібно бути здатним захищати її, покращувати її, заселяти її, і Данія провалила всі ці вимоги", – заявив посадовець.

За словами Міллера, Вашингтон вважає "нечесним" те, що США "платять" за захист Гренландії, поки та перебуває під данським контролем.

"Це несправедлива угода. Це нечесна угода.І найголовніше, це несправедливо щодо американських платників податків, які вже протягом багатьох поколінь субсидують всю оборону Європи", – сказав Міллер.

Посадовець повторив тезу про те, що Гренландія є критичною важливою для національних інтересів США.

Нагадаємо, раніше Міллер заявив, що США "наддержава", тому будуть поводитися відповідно.

Як повідомлялося, помічник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів.