"Ми – наддержава, і будемо так поводитись": у Білому домі окреслили підхід США за Трампа

Один із найдовготриваліших помічників президента США Дональда Трампа в понеділок окреслив епохальний зсув у глобальній ролі Сполучених Штатів на тлі того, як у Венесуелі було захоплено тамтешнього лідера Ніколаса Мадуро.

Про це в інтерв’ю CNN говорив керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Міллера, можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі, "але ми живемо в реальному світі… який керується силою, який керується примусом, який керується владою". "Це – залізні закони світу", – заявив помічник Дональда Трампа.

Міллер сказав, що відповідно до "доктрини Трампа" США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів, які, за його словами, є синонімом "майбутнього вільного світу".

"Ми – наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава", – заявив Стівен Міллер.

Його коментарі пролунали після попереджень Трампа в неділю про можливі нові дії проти інших країн. Зокрема, він пригрозив Колумбії. Також Трамп заявив, що Мексика має "взятися за розум".

Крім того, Трамп нещодавно пообіцяв, що Іран "дуже жорстко постраждає", якщо вбиватиме протестувальників.

На додачу Трамп відновив свої погрози захопити Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози щодо острова.

Президент Фінляндії та прем’єр-міністр Швеції висловили підтримку Данії та Гренландії. На підтримку виступили також країни Балтії.