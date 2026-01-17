У Трампа заявили, что контроль Дании над Гренландией является "нечестным"

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что принадлежность Гренландии к Дании является "нечестной", поскольку Копенгаген не способен обеспечить защиту острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Fox News.

В интервью Миллер заявил, что Дания "провалила" защиту Гренландии, а следовательно, не имеет права ею владеть.

"Они не могут контролировать территорию Гренландии. Согласно всем правовым нормам, существовавшим в течение 500 лет, чтобы контролировать территорию, нужно быть способным защищать ее, улучшать ее, заселять ее, и Дания провалила все эти требования", – заявил чиновник.

По словам Миллера, Вашингтон считает "нечестным" то, что США "платят" за защиту Гренландии, пока она находится под датским контролем.

"Это несправедливое соглашение. Это нечестное соглашение. И самое главное, это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам, которые уже на протяжении многих поколений субсидируют всю оборону Европы", – сказал Миллер.

Чиновник повторил тезис о том, что Гренландия является критически важной для национальных интересов США.

Напомним, ранее Миллер заявил, что США "сверхдержава", поэтому будут вести себя соответственно.

Как сообщалось, помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что США будут без угрызений совести использовать свои вооруженные силы для защиты американских интересов.