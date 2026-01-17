Зеленський назвав ключове завдання української делегації у США

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація, яка наразі перебуває з візитом у США, має надати реальну інформацію про російські удари.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, наслідками російського терору є, зокрема, "дискредитація дипломатичного процесу та погіршення можливостей для діалогу".

"Одним із наслідків цього терору є дискредитація дипломатичного процесу: люди втрачають віру в дипломатію, а російські атаки постійно підривають навіть ті обмежені можливості для діалогу, які існували раніше. Американська сторона повинна це розуміти", – зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності досягти прогресу у роботі над документами, які знаходяться на стадії підготовки.

"Україна ніколи не була і не буде перешкодою на шляху до миру, і тепер наші партнери повинні вирішити, чи буде дипломатія просуватися вперед", – резюмував він.

Раніше стало відомо, що українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у суботу прибула до США для зустрічі з американською командою.

Повідомляли, що метою візиту української команди до Флориди є доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.