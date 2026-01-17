Зеленский назвал ключевую задачу украинской делегации в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация, которая сейчас находится с визитом в США, должна предоставить реальную информацию о российских ударах.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, последствиями российского террора являются, в частности, "дискредитация дипломатического процесса и ухудшение возможностей для диалога".

"Одним из последствий этого террора является дискредитация дипломатического процесса: люди теряют веру в дипломатию, а российские атаки постоянно подрывают даже те ограниченные возможности для диалога, которые существовали ранее. Американская сторона должна это понимать", – отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость достичь прогресса в работе над документами, которые находятся на стадии подготовки.

"Украина никогда не была и не будет препятствием на пути к миру, и теперь наши партнеры должны решить, будет ли дипломатия продвигаться вперед", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что украинская делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в субботу прибыла в США для встречи с американской командой.

Сообщалось, что целью визита украинской команды во Флориду является доработка договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами.