Перші шведські артилерійські установки Archer розгорнуть в Латвії вже цьогоріч

Швеція планує цього року розмістити в Латвії перші самохідні артилерійські установки Archer.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час візиту до Латвії, його слова наводить Delfi.

Глава Міноборони Швеції та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підписали дорожню карту щодо зміцнення співпраці в сфері оборони між Латвією і Швецією.

Йонсон зазначив, що співпраця країн Північної Європи та Балтії розвивається і Латвія є для Швеції важливим регіональним партнером. Він подякував Спрудсу за роботу в контактній групі з оборони України, а Латвії – за керівництво коаліцією дронів.

Спрудс зі свого боку підкреслив, що Латвія високо цінує участь Швеції в НАТО і присутність шведських військовослужбовців в Латвії. Він також зазначив, що разом зі шведським батальйоном в Латвії розміщені компоненти ППО і оцінюються додаткові можливості.

Глава Міноборони Швеції зазначив, що підписана дорожня карта підніме співпрацю між країнами на новий рівень. Він повідомив, що перші дві артилерійські системи Archer планується розмістити в Латвії в 2026 році, а також розпочати технічне навчання персоналу.

Йонсон додав, що Швеція зацікавлена у використанні доступних в Латвії можливостей тестування безпілотних систем. У дорожній карті передбачені також конкретні кроки щодо розширення співпраці на морі, в тому числі в області берегової охорони.

У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.

А перед тим Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на суму приблизно 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II.