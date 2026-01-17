Первые шведские артиллерийские установки Archer развернут в Латвии уже в этом году

Швеция планирует в этом году разместить в Латвии первые самоходные артиллерийские установки Archer.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время визита в Латвию, его слова приводит Delfi.

Глава Минобороны Швеции и министр обороны Латвии Андрис Спрудс подписали дорожную карту по укреплению сотрудничества в сфере обороны между Латвией и Швецией.

Йонсон отметил, что сотрудничество стран Северной Европы и Балтии развивается и Латвия является для Швеции важным региональным партнером. Он поблагодарил Спрудса за работу в контактной группе по обороне Украины, а Латвию – за руководство коалицией дронов.

Спрудс со своей стороны подчеркнул, что Латвия высоко ценит участие Швеции в НАТО и присутствие шведских военнослужащих в Латвии. Он также отметил, что вместе со шведским батальоном в Латвии размещены компоненты ПВО и оцениваются дополнительные возможности.

Глава Минобороны Швеции отметил, что подписанная дорожная карта поднимет сотрудничество между странами на новый уровень. Он сообщил, что первые две артиллерийские системы Archer планируется разместить в Латвии в 2026 году, а также начать техническое обучение персонала.

Йонсон добавил, что Швеция заинтересована в использовании доступных в Латвии возможностей тестирования беспилотных систем. В дорожной карте предусмотрены также конкретные шаги по расширению сотрудничества на море, в том числе в области береговой охраны.

В декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.

А перед этим Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт на сумму около 252 млн евро с лидером французской оборонной промышленности KNDS France на приобретение колесных гаубиц Caesar Mk II.