Сибіга: Україна поінформувала партнерів про плани РФ щодо ударів по об'єктах АЕС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна попередила міжнародних партнерів щодо планів РФ завдати ударів по підстанціях українських АЕС.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга нагадав, що за даними української розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електроенергією українські атомні електростанції.

"Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки. Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів", – додав він.

Раніше в суботу Головне управління розвідки заявило, що Росія розглядає варіант ударів по підстанціях українських АЕС, щоб змусити Україну підписати неприйнятні вимоги.

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують АЕС.