Сибига: Украина проинформировала партнеров о планах РФ по нанесению ударов по объектам АЭС

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предупредила международных партнеров о планах РФ нанести удары по подстанциям украинских АЭС.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига напомнил, что по данным украинской разведки, Россия планирует опасные удары по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией украинские атомные электростанции.

"Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях. Пришло время, чтобы мир, включая МАГАТЭ и ведущие мировые державы, которые ценят ядерную безопасность, высказались и вынесли четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов", – добавил он.

Ранее в субботу Главное управление разведки заявило, что Россия рассматривает вариант ударов по подстанциям украинских АЭС, чтобы заставить Украину подписать неприемлемые требования.

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие АЭС.