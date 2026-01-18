В Австрії зросла кількість загиблих у лавинах протягом суботи

Кількість загиблих внаслідок сходження лавин у гірських місцевостях Австрії 17 січня зросла до восьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Новий смертельний випадок із загибеллю трьох чеських туристів стався у Штірії на території громади Пустервальд. Група з семи чехів каталася на лижах і потрапила під сходження лавини, трьох людей накрило з головою. Попри швидке прибуття рятувальних команд, їх витягли вже мертвими.

В австрійському Тіролі внаслідок сходження лавини отримав травми 20-річний юнак, який катався разом з батьком. Наслідки могли бути гіршими, якби він не мав спеціального обладнання на цей випадок і не зміг ним скористатись.

До того 17 січня в кількох інших місцевостях Австрії через лавини загинули 5 людей.

Це наймасовіший за останній час випадок загибелі туристів у горах у той самий день.

Раніше у січні італійських Альпах через лавини загинули двоє людей, у Франції загинув турист із Британії.