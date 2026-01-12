Британський лижник загинув внаслідок сходження лавини у Франції

Лавина забрала життя британського лижника у Французьких Альпах, який катався на лижах поза трасами.

Про це повідомило видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Чоловік у віці близько 50 років був знайдений під 2,5 метрами снігу після 50-хвилинних пошуків, йдеться в заяві курорту Ла-Плань, що на південному сході Франції.

Він катався на лижах поза трасою, коли зійшла лавина, додали на курорті.

У неділю в другій половині дня в рятувальній операції брала участь команда з понад 50 осіб, куди увійшли медики, інструктори лижної школи та собаки.

Чоловік катався на лижах разом з групою, коли стався інцидент, але курорт повідомив, що британець не мав лавинного приймача.

У суботу на горі Тетнульд у грузинській Сванетії зійшла лавина, під час якої один з учасників школи гідів опинився під сніговим покривом.

У Польщі через негоду, зокрема сильний снігопад була порушена робота варшавського аеропорту імені Шопена.