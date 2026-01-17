В Австрії п’ятеро осіб загинули внаслідок сходження двох лавин

П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії в суботу.

Про це повідомила агентству dpa представниця гірської рятувальної служби Зальцбурга, інформує "Європейська правда".

За її словами, семеро людей потрапили під лавину в другій половині дня на вершині Фінстеркопф висотою 2150 метрів в долині Гроссарль в землі Зальцбург.

Гірська рятувальна служба повідомила, що четверо членів групи лижників були знайдені мертвими, а решта отримали серйозні травми.

Раніше в суботу в результаті сходження лавини в районі Бад-Хофгастайн загинула жінка.

Повідомляли також, що на горі Тетнульд у грузинській Сванетії зійшла лавина, під час якої один з учасників школи гідів опинився під сніговим покривом.

Крім того, лавина забрала життя британського лижника у Французьких Альпах, який катався на лижах поза трасами.