В Австрії п’ятеро осіб загинули внаслідок сходження двох лавин
П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії в суботу.
Про це повідомила агентству dpa представниця гірської рятувальної служби Зальцбурга, інформує "Європейська правда".
За її словами, семеро людей потрапили під лавину в другій половині дня на вершині Фінстеркопф висотою 2150 метрів в долині Гроссарль в землі Зальцбург.
Гірська рятувальна служба повідомила, що четверо членів групи лижників були знайдені мертвими, а решта отримали серйозні травми.
Раніше в суботу в результаті сходження лавини в районі Бад-Хофгастайн загинула жінка.
Повідомляли також, що на горі Тетнульд у грузинській Сванетії зійшла лавина, під час якої один з учасників школи гідів опинився під сніговим покривом.
Крім того, лавина забрала життя британського лижника у Французьких Альпах, який катався на лижах поза трасами.