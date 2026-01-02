В італійських Альпах через лавини загинули двоє людей

Серія лавин в італійських Альпах в п'ятницю вбила двох людей і поранила кількох інших, а сильний вітер заважав рятувальним операціям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Перша лавина сталася в південно-західній частині Альп, долині Майра, поблизу французького кордону в італійському регіоні П'ємонт, в результаті чого одна людина загинула, а двоє отримали поранення, повідомила Альпійська рятувальна служба (Soccorso Alpino). Один з них перебуває у критичному стані.

Рятувальні команди вирушили пішки з нижчих висот, оскільки сильний вітер завадив екіпажам вертольотів дістатися до місця події, йдеться в заяві організації.

Друга лавина сталася поблизу Прагелато, популярного гірськолижного курорту, розташованого приблизно за 60 км на захід від Турина.

Жінка, яка потрапила в лавину, змогла вибратися, але не могла рухатися через травми. Рятувальні команди працювали над її евакуацією, але вертольоти знову були обмежені несприятливими погодними умовами.

Влада заявила, що стежить за повідомленнями про третю лавину в П'ємонті, але деталі поки що невідомі.

Окремо, в північно-східному італійському регіоні Венето лавина на схилі Вайо Габене в Малих Доломітах вбила 50-річного лижника-альпініста.

Рятувальні команди дісталися до нього на вертольоті, але врятувати не змогли.

Поєднання сильних снігопадів і сильного вітру підвищило ризик сходження лавин в Альпах в останні дні, що спонукало до випуску попереджень для лижників і туристів.

Місцеві посадовці закликали до обережності і не рекомендували виходити за межі трас, оскільки умови залишаються нестабільними.

Нагадаємо, у провінції Удіне на півночі Італії двоє чоловіків загинули під час походу в горах, де вони збирали омелу для прикрашання оселі на Різдво.

Як повідомлялось, у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.