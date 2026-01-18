В Австрии возросло количество погибших в лавинах в течение субботы

Количество погибших в результате схода лавин в горных местностях Австрии 17 января возросло до восьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Новый смертельный случай с гибелью трех чешских туристов произошел в Штирии на территории общины Пустервальд. Группа из семи чехов каталась на лыжах и попала под сход лавины, трех человек накрыло с головой. Несмотря на быстрое прибытие спасательных команд, их вытащили уже мертвыми.

В австрийском Тироле в результате схода лавины получил травмы 20-летний юноша, который катался вместе с отцом. Последствия могли быть хуже, если бы он не имел специального оборудования на этот случай и не смог им воспользоваться.

До того 17 января в нескольких других местностях Австрии из-за лавин погибли 5 человек.

Это самый массовый за последнее время случай гибели туристов в горах в тот же день.

Ранее в январе итальянских Альпах из-за лавин погибли два человека, во Франции погиб турист из Великобритании.