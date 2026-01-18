Испания пока не определилась по поводу отправки военных на Гренландию

В Мадриде пока не решили, отправят ли своих военных на Гренландию для участия в учениях, которые организует Дания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал премьер Испании Педро Санчес в общении с La Vanguardia.

На вопрос о том, рассматривает ли Испания отправку военных на Гренландию, Санчес ответил, что решения еще нет.

"Испания еще не приняла решение по этому вопросу... Мы ведем переговоры с другими вовлеченными странами, и особенно с Данией, на техническом уровне", – сказал он, добавив, что также будет говорить об этом с парламентскими фракциями.

Санчес отметил, что под угрозой односторонней аннексии Гренландии США, что параллельно "легитимизировало" бы оккупацию Россией захваченных территорий Украины и поставило бы под вопрос дальнейшее существование НАТО, Европа "должна действовать быстрее" и выразил мнение, что Испания уже делает то, что должна делать.

Как сообщалось, Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что французские солдаты примут участие в военных учениях, организованных Данией в Гренландии. Германия по приглашению Дании отправила в ее передовой отряд 13 немецких солдат.

Арктическое командование Дании пригласило США к участию в военных учениях в Гренландии.

Зато президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами европейским странам, которые по приглашению Дании отправляют своих военных на Гренландию. Ряд европейских столиц и руководство ЕС в более мягких или жестких формулировках назвали такую реакцию неуместной и неприемлемой.

