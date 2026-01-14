ЗМІ: Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін

Міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Про це дізналася телерадіокомпанія DR, пише "Європейська правда".

Як стало відомо телерадіокомпанії, на першому етапі до Гренландії було направлено так звану передову команду. Її завдання, зокрема, полягає в тому, щоб забезпечити готовність логістики та місцевих умов до можливого прибуття основних сил пізніше.

Йдеться, серед іншого, про солдатів із підрозділів сухопутних військ, які мають посилити військову присутність Збройних сил Данії в Гренландії.

Значна частина інших сил данського війська, зокрема бойові підрозділи сухопутних військ, пов’язані військовими зобов’язаннями в країнах Балтії.

Телерадіокомпанія зазначила, що в аеропорт Нуука ввечері, 13 січня, приземлився літак Challenger данських ВПС.

Зауважимо, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен запевнив, що "посилить" військову присутність в Гренландії.

Напередодні Асоціація резервістів Німеччини запропонувала розмістити військових у Гренландії, аби запобігти захопленню США арктичного острова.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

