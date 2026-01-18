Макрон проситиме про застосування "торгової базуки" ЄС у разі мит Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон попросить ЄС активувати свій інструмент проти примусу, якщо будуть введені нові мита США.

Про це, як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Речник Єлисейського палацу заявив у неділю, що президент Емманюель Макрон попросить ЄС активувати свій Інструмент проти примусу (ACI) – який називають торговою "базукою" Євросоюзу – якщо нові тарифи США будуть введені.

Подібне повідомлення надійшло від Валері Хаєр, лідера центристської групи Renew в Європейському парламенті, в листі, надісланому Урсулі фон дер Ляєн у неділю в другій половині дня. "Інструмент ЄС проти примусу повинен бути активно підготовлений, оскільки він був розроблений саме для реагування на ситуації економічного тиску такого характеру", – йдеться в листі.

Німецький депутат Європарламенту Бернд Ланге, голова комітету з питань торгівлі, заявив Euractiv, що ACI був розроблений саме для такого сценарію: коли США використовують торгівлю "як інструмент політичного тиску".

"Саме для цього і був створений ACI", – додав він.

Посли ЄС збираються в неділю о 17:00, щоб обговорити наступні кроки у торговельних відносинах зі США.

Інструмент проти примусу набув чинності в 2023 році, але ніколи не використовувався. Це найпотужніша торговельна зброя Брюсселя, оскільки вона дозволяє Комісії застосовувати санкції не тільки до товарів, але й до послуг.

Цей інструмент передбачає широкі контрзаходи, включаючи обмеження інвестицій, скасування захисту інтелектуальної власності, призупинення ліцензій компаній та заборону доступу до державних закупівель ЄС.

Для його запуску потрібна підтримка кваліфікованої більшості держав-членів ЄС – 15 з 27 країн Євросоюзу, що представляють щонайменше 65% населення ЄС.

Проте застосування базуки – це не швидкий процес. Спочатку Комісія проводить розслідування, щоб визначити, чи мав місце примус, потім проводиться голосування держав-членів щодо висновків і переговори з стороною, яка застосовувала примус – цей процес може тривати до року.

Минулого року деякі країни, зокрема Франція, натякнули на використання ACI як важеля впливу в переговорах з Вашингтоном. Але його офіційне застосування так і не вийшло за межі внутрішніх дискусій.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

