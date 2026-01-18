Макрон про мита Трампа через Гренландію: "нас не вийде залякати"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж не збирається відступати від своїх принципових позицій після мит США проти союзників, які підтримали Данію та Гренландію на тлі зазіхань Трампа на острів – як і у питанні підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Макрон наголосив, що Франція підтримує принципи суверенітету й незалежності держав, і керується цим у своїх рішеннях.

"Саме тому ми підтримуємо і подовжимо підтримувати Україну, розбудували "коаліцію охочих" задля досягнення надійного і тривалого миру, щоб захищати ці принципи та нашу безпеку. З цієї є причини ми вирішили приєднатися до навчань, які вирішила організувати Данія у Гренландії… Тут йдеться про безпеку в Арктиці і на кордонах нашої Європи", – зазначив президент Франції.

"Жодні залякування і погрози не вплинуть на наші рішення – ні щодо України, ні щодо Гренландії, ні десь інде у світі, коли виникають такі ситуації. Тарифні погрози у такому контексті – неприйнятні і недоречні", – підкреслив Емманюель Макрон.

Він додав, що Європа відреагує об’єднано і скоординовано, якщо Трамп не відмовиться від своєї ідеї.

"Ми забезпечимо захист європейського суверенітету", – наголосив Макрон, зазначивши, що планує говорити про це з іншими європейськими лідерами.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав тарифні погрози Трампа через Гренландію хибним підходом.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Цьому передувала серія прямолінійних заяв від Трампа щодо його бажання контролювати острів.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.