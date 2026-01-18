Макрон будет просить о применении "торговой базуки" ЕС в случае пошлин Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросит ЕС активировать свой инструмент против принуждения, если будут введены новые пошлины США.

Представитель Елисейского дворца заявил в воскресенье, что президент Эммануэль Макрон попросит ЕС активировать свой Инструмент против принуждения (ACI) – который называют торговой "базукой" Евросоюза – если новые тарифы США будут введены.

Подобное сообщение поступило от Валери Хайер, лидера центристской группы Renew в Европейском парламенте, в письме, отправленном Урсуле фон дер Ляйен в воскресенье во второй половине дня. "Инструмент ЕС против принуждения должен быть активно подготовлен, поскольку он был разработан именно для реагирования на ситуации экономического давления такого характера", – говорится в письме.

Немецкий депутат Европарламента Бернд Ланге, председатель комитета по вопросам торговли, заявил Euractiv, что ACI был разработан именно для такого сценария: когда США используют торговлю "как инструмент политического давления".

"Именно для этого и был создан ACI", – добавил он.

Послы ЕС собираются в воскресенье в 17:00, чтобы обсудить следующие шаги в торговых отношениях с США.

Инструмент против принуждения вступил в силу в 2023 году, но никогда не использовался. Это самое мощное торговое оружие Брюсселя, поскольку оно позволяет Комиссии применять санкции не только к товарам, но и к услугам.

Этот инструмент предусматривает широкие контрмеры, включая ограничение инвестиций, отмену защиты интеллектуальной собственности, приостановку лицензий компаний и запрет доступа к государственным закупкам ЕС.

Для его запуска требуется поддержка квалифицированного большинства государств-членов ЕС – 15 из 27 стран Евросоюза, представляющих не менее 65% населения ЕС.

Однако применение базуки – это не быстрый процесс. Сначала Комиссия проводит расследование, чтобы определить, имело ли место принуждение, затем проводится голосование государств-членов по выводам и переговоры со стороной, которая применяла принуждение – этот процесс может длиться до года.

В прошлом году некоторые страны, в частности Франция, намекнули на использование ACI как рычага влияния в переговорах с Вашингтоном. Но его официальное применение так и не вышло за пределы внутренних дискуссий.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

