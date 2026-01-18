Макрон будет просить о применении "торговой базуки" ЕС в случае пошлин Трампа
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросит ЕС активировать свой инструмент против принуждения, если будут введены новые пошлины США.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.
Представитель Елисейского дворца заявил в воскресенье, что президент Эммануэль Макрон попросит ЕС активировать свой Инструмент против принуждения (ACI) – который называют торговой "базукой" Евросоюза – если новые тарифы США будут введены.
Подобное сообщение поступило от Валери Хайер, лидера центристской группы Renew в Европейском парламенте, в письме, отправленном Урсуле фон дер Ляйен в воскресенье во второй половине дня. "Инструмент ЕС против принуждения должен быть активно подготовлен, поскольку он был разработан именно для реагирования на ситуации экономического давления такого характера", – говорится в письме.
Немецкий депутат Европарламента Бернд Ланге, председатель комитета по вопросам торговли, заявил Euractiv, что ACI был разработан именно для такого сценария: когда США используют торговлю "как инструмент политического давления".
"Именно для этого и был создан ACI", – добавил он.
Послы ЕС собираются в воскресенье в 17:00, чтобы обсудить следующие шаги в торговых отношениях с США.
Инструмент против принуждения вступил в силу в 2023 году, но никогда не использовался. Это самое мощное торговое оружие Брюсселя, поскольку оно позволяет Комиссии применять санкции не только к товарам, но и к услугам.
Этот инструмент предусматривает широкие контрмеры, включая ограничение инвестиций, отмену защиты интеллектуальной собственности, приостановку лицензий компаний и запрет доступа к государственным закупкам ЕС.
Для его запуска требуется поддержка квалифицированного большинства государств-членов ЕС – 15 из 27 стран Евросоюза, представляющих не менее 65% населения ЕС.
Однако применение базуки – это не быстрый процесс. Сначала Комиссия проводит расследование, чтобы определить, имело ли место принуждение, затем проводится голосование государств-членов по выводам и переговоры со стороной, которая применяла принуждение – этот процесс может длиться до года.
В прошлом году некоторые страны, в частности Франция, намекнули на использование ACI как рычага влияния в переговорах с Вашингтоном. Но его официальное применение так и не вышло за пределы внутренних дискуссий.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.
Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.
