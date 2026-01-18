Президентка Єврокомісії захищає позицію Європи щодо Гренландії після тарифів Трампа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії після рішення президента США вдарити підвищеними тарифами по низці європейських держав.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн наголосила, що повага до територіальної цілісності й суверенітету держав є засадничими принципами міжнародного права і вкрай важливими для Європи.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

"Ми послідовно підкреслювали наявність спільного трансатлантичного інтересу в підтриманні миру та безпеки в Арктиці, зокрема через інструменти НАТО. Скоординовані данські навчання, що проводяться разом із союзниками, є відповіддю на необхідність посилити безпеку в Арктиці і не становлять загрози ні для кого", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона заявила про повну солідарність ЄС із Данією та гренландцями.

"Діалог залишається дуже важливим, і ми налаштовані розвивати процес, що вже почався минулого тижня між Королівством Данія і США. Тарифи ж підривають трансатлантичні відносини та загрожують "низхідною спіраллю". Європа залишиться об’єднаною, скоординованою та готовою захищати свій суверенітет", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Цьому передувала серія прямолінійних заяв від Трампа щодо його бажання контролювати острів.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.