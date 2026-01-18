У Міноборони Німеччини пояснили, чому завершили місію у Гренландії

У Міноборони Німеччини заявили, що місію Бундесверу в Гренландії довелося дещо скоротити через погодні умови, які не дозволили відвідини данської військової бази на острові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Візит військових Бундесверу спочатку планувався на 15-17 січня і був продовжений для розвідувальної поїздки 18 січня – в неділю.

Однак, за інформацією Міністерства оборони, розвідувальна поїздка на данську базу Кангіллінгуїт була скасована через погодні умови. Тому повернення до Європи відбулося в неділю в другій половині дня.

"Наша команда, яка брала участь у багатонаціональній розвідувальній місії в Гренландії, сьогодні завершує свою місію, як і планувалося", – заявили у відомстві.

За їх словами, солдати отримали "важливі відомості" на місці.

"На основі цього можливі заходи для посилення безпеки в Північній Атлантиці та Арктиці будуть тепер узгоджені з нашими партнерами по НАТО", – додало міністерство.

Раніше стало відомо, що німецькі військові покидають Гренландію.