В Минобороны Германии объяснили, почему завершили миссию в Гренландии

В Минобороны Германии заявили, что миссию Бундесвера в Гренландии пришлось несколько сократить из-за погодных условий, которые не позволили посетить датскую военную базу на острове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Визит военных Бундесвера изначально планировался на 15-17 января и был продлен для разведывательной поездки 18 января – в воскресенье.

Однако, по информации Министерства обороны, разведывательная поездка на датскую базу Кангиллингвит была отменена из-за погодных условий. Поэтому возвращение в Европу состоялось в воскресенье во второй половине дня.

"Наша команда, которая участвовала в многонациональной разведывательной миссии в Гренландии, сегодня завершает свою миссию, как и планировалось", – заявили в ведомстве.

По их словам, солдаты получили "важные сведения" на месте.

"На основе этого возможные меры по усилению безопасности в Северной Атлантике и Арктике будут теперь согласованы с нашими партнерами по НАТО", – добавило министерство.

