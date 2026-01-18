Німецькі солдати залишають Гренландію після розвідувальної місії

Група солдатів німецьких збройних сил має залишити Гренландію у неділю, 18 січня.

Про це повідомив представник оперативного командування німецькому інформаційному агентству dpa, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

15 солдатів вилетять з арктичного острова до Копенгагена на цивільному літаку.

"Результати розвідки задовольняють усіх, і зараз в Німеччині проводиться їх оцінка", – сказав представник командування.

Місія не була перервана. "Розвідка була завершена згідно з планом", – запевнили в командуванні.

Німецька команда прибула до Нуука лише в п'ятницю ввечері за німецьким часом. Ще в суботу ввечері було заявлено, що неможливо передбачити, скільки триватиме їхнє перебування.

У навчаннях брали участь солдати з кількох інших країн. Їх завданням було вивчити способи кращого захисту Гренландії від загроз, таких як ті, що створює Росія. США були прямо запрошені до участі, але відмовилися. Педставник командування не назвав точної дати повернення німецьких солдатів до Німеччини.

Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу про введення додаткових мит проти восьми європейських країн, які раніше направили війська до Гренландії. Це стосується Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

У своєму дописі Трамп прямо згадав про місію. Німеччина, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія, за його словами, грають у "небезпечну гру". Він звинуватив ці країни в тому, що вони йдуть на "ризик" у конфлікті навколо Гренландії, який вже не є "прийнятним". За його словами, мита мають на меті "швидко і без питань покласти край потенційно небезпечній ситуації".

Європейці з обуренням відреагували на заяву Трампа протягом вихідних. "Ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде в світі ми не дозволимо собі піддаватися впливу залякуванням чи погрозам у таких ситуаціях", – заявив президент Франції Емманюель Макрон. На неділю заплановано спеціальне засідання послів ЄС.