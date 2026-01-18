Президент Чехии отверг критику главы МИД по поводу поставки Украине небольших самолетов

Президент Чехии Петр Павел отверг критику министра иностранных дел Петра Мацинки за то, что чешский лидер во время своего визита в Украину на этой неделе предложил несколько небольших самолетов для защиты от дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

По словам Павела, украинская сторона предложила приобрести самолеты L-159, что стало бы возможностью для чешского производителя.

Павел якобы говорил в Украине о предоставлении нескольких небольших самолетов для защиты от дронов, устройств раннего предупреждения и генераторов на случай отключения электроэнергии из регулярной сети. Мацинка заявил в эфире Чешского телевидения, что президент не консультировался с правительством по поводу этого предложения.

Президент отверг критику. "Признаком опытных людей, а особенно дипломатов, является то, что они проверяют информацию, прежде чем делать какие-либо выводы. Тем более, когда они решают наставлять президента республики", – сказал Павел.

Он отметил, что самолеты интересуют Украину уже по крайней мере полгода, а его текущие переговоры являются продолжением всех предыдущих переговоров между чешской и украинской сторонами, включая недавний визит Мацинки в Украину. Ранее речь шла о займе или даре, но на этот раз президент Владимир Зеленский предложил покупку, что, по мнению Павла, может ускорить переговоры.

Президент напомнил, что согласно правовым нормам, армия может предоставлять только то, что считает ненужным. Однако, по словам Павла, ни одна страна не действовала таким образом, помогая Украине. По мнению президента, в нынешней ситуации необходимо больше говорить о том, что не будет угрожать оборонным возможностям Чехии. По словам главы государства, предоставление четырех самолетов L-159 из 24, которые имеет армия, является приемлемым уровнем риска.

"Конечно, этот вопрос должен обсудить правительство, но я вижу в этом не только возможность значительно помочь Украине, но и чрезвычайную возможность для Чешской Республики", – отметил глава государства.

Если самолеты окажутся эффективными в противодействии беспилотникам, по мнению президента, это будет лучшей рекомендацией для их производителя, компании Aero Vodochody. Можно ожидать, что тогда другие страны заинтересуются этими самолетами. "Мы не должны противостоять возможностям для нашей промышленности и для Чешской Республики", – добавил президент, отметив, что он обсудит это с премьер-министром Андреем Бабишем.

Напомним, 15 января президент Павел находился во Львове, где провел встречи с украинскими чиновниками.

На следующий день он приехал в Киев, где, в частности, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.