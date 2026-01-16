Укр Рус Eng

Президент Чехії після Львова приїхав до Києва

Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 10:26 — Ірина Кутєлєва

Президент Чехії Петер Павел у п’ятницю, 16 січня, прибув з візитом до Києва.

Про це у своєму Х повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, який зустрічав Павела на вокзалі, пише "Європейська правда".

Чеський президент здійснює візит до української столиці після того, як відвідував Львів.

"Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми сподіваємося на плідні переговори з президентом Зеленським щодо розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль", – зазначив Сибіга.

У Львові президент Чехії провів зустрічі з українськими посадовцями.

В ході візиту він закликав до "прямої та чіткої" підтримки України.

Павел також відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках, який оновлювали за рахунок чеського фінансування.

