Президент Чехії після Львова приїхав до Києва

Президент Чехії Петер Павел у п’ятницю, 16 січня, прибув з візитом до Києва.

Про це у своєму Х повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, який зустрічав Павела на вокзалі, пише "Європейська правда".

Чеський президент здійснює візит до української столиці після того, як відвідував Львів.

This morning, I was honoured to welcome @prezidentpavel to Kyiv.



We look forward to meaningful talks with President @ZelenskyyUa to advance our strategic partnership, defense cooperation, and peace efforts.



We are grateful to Czechia and its people for standing with Ukraine🇺🇦🇨🇿 pic.twitter.com/VLnm4QDm2y – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 16, 2026

"Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми сподіваємося на плідні переговори з президентом Зеленським щодо розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль", – зазначив Сибіга.

У Львові президент Чехії провів зустрічі з українськими посадовцями.

В ході візиту він закликав до "прямої та чіткої" підтримки України.

Павел також відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках, який оновлювали за рахунок чеського фінансування.