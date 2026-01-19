ЗМІ: Канада подумує відправити своїх військових для навчань в Гренландії

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні розглядає можливість відправки солдатів до Гренландії для проведення військових навчань з союзниками по Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомили CBC News два канадські високопосадовці, пише "Європейська правда".

За даними посадовців, минулого тижня був розроблений і представлений федеральному уряду комплекс планів на випадок надзвичайних ситуацій.

Контингент Королівських канадських повітряних сил вже бере участь у заздалегідь запланованих навчаннях NORAD у Гренландії, але прем'єр-міністр зважує, чи відправляти додаткові сили в рамках навчань, які планують данці і які можуть включати навчання з захисту критичної інфраструктури арктичного острова.

З огляду на політичні наслідки приєднання Канади та можливу негативну реакцію адміністрації Трампа, обидва джерела заявили, що не впевнені, до якого рішення схиляється уряд.

Джерела підкреслили, що хоча всі країни, які беруть участь у навчаннях, є членами НАТО, участь у данських навчаннях буде поза рамками західного військового альянсу – подібно до того, як допомога Україні була покладена на "коаліцію рішучих".

Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу про введення додаткових мит проти восьми європейських країн, які раніше направили війська до Гренландії. Це стосується Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

У своєму дописі Трамп прямо згадав про місію. Німеччина, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія, за його словами, грають у "небезпечну гру". Він звинуватив ці країни в тому, що вони йдуть на "ризик" у конфлікті навколо Гренландії, який вже не є "прийнятним". За його словами, мита мають на меті "швидко і без питань покласти край потенційно небезпечній ситуації".

Європейці з обуренням відреагували на заяву Трампа протягом вихідних. "Ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде в світі ми не дозволимо собі піддаватися впливу залякуванням чи погрозам у таких ситуаціях", – заявив президент Франції Емманюель Макрон. На неділю заплановано спеціальне засідання послів ЄС.