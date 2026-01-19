СМИ: Канада подумывает отправить своих военных для учений в Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность отправки солдат в Гренландию для проведения военных учений с союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщили CBC News два канадских высокопоставленных чиновника, пишет "Европейская правда".

По данным чиновников, на прошлой неделе был разработан и представлен федеральному правительству комплекс планов на случай чрезвычайных ситуаций.

Контингент Королевских канадских воздушных сил уже участвует в заранее запланированных учениях NORAD в Гренландии, но премьер-министр взвешивает, отправлять ли дополнительные силы в рамках учений, которые планируют датчане и которые могут включать учения по защите критической инфраструктуры арктического острова.

Учитывая политические последствия присоединения Канады и возможную негативную реакцию администрации Трампа, оба источника заявили, что не уверены, к какому решению склоняется правительство.

Источники подчеркнули, что хотя все страны, участвующие в учениях, являются членами НАТО, участие в датских учениях будет вне рамок западного военного альянса – подобно тому, как помощь Украине была возложена на "коалицию решительных".

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу о введении дополнительных пошлин против восьми европейских стран, которые ранее направили войска в Гренландию. Это касается Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

В своем сообщении Трамп прямо упомянул о миссии. Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, по его словам, играют в "опасную игру". Он обвинил эти страны в том, что они идут на "риск" в конфликте вокруг Гренландии, который уже не является "приемлемым". По его словам, пошлины имеют целью "быстро и без вопросов положить конец потенциально опасной ситуации".

Европейцы с возмущением отреагировали на заявление Трампа в течение выходных. "Ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире мы не позволим себе поддаваться влиянию запугивания или угроз в таких ситуациях", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. На воскресенье запланировано специальное заседание послов ЕС.