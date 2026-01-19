ЗМІ описали провал спецслужб із затриманням українця в аеропорту Варшави

Польські ЗМІ написали про провал місцевих спецслужб при затриманні в аеропорту Варшави українця з обладнанням для глушіння радіохвиль.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Про затримання стало відомо під час новорічних свят. Повідомляли, що в аеропорту імені Шопена затримали українця з обладнанням для глушіння електронних систем.

Затримання було представлено в ЗМІ як успіх служб. Однак, за даними ЗМІ, протягом багатьох годин поліція, Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки не хотіли займатися цією справою.

Чоловіка врешті заарештували лише завдяки тиску рядових співробітників на своїх керівників.

За даними ЗМІ, українець Ілля С. просидів у аеропорту щонайменше дев'ять днів.

Вперше правоохоронці звернули увагу на підозрілого чоловіка 17 грудня.

На питання представників служби безпеки аеропорту про причину багатогодинного перебування в кафе варшавського аеропорту чоловік відповідає, що запізнився на літак до Канади, а наступний рейс буде тільки наступного дня.

У кафе аеропорту чоловік завжди сидить з відкритим ноутбуком протягом багатьох годин, іноді до пізньої ночі.

25 грудня той самий патруль служби безпеки знову помічають чоловіка у кафе. Коли співробітники запитують його, чому він не вилетів до Канади, він не може логічно це пояснити.

Він відмовляється показати дійсний авіаквиток, а також документ, що посвідчує особу. Тоді співробітники викликають поліцейських з поліцейського відділку аеропорту. Незабаром після них з'являються співробітники прикордонної служби, відповідальні за безпеку в аеропорту.

Поліцейські перевіряють документи чоловіка. З його паспорта випливає, що це 26-річний громадянин України Ілля С., який не бував в Україні з 2021 року.

За даними джерел видання, він часто відвідував країни Близького Сходу, які співпрацюють з Росією, зокрема Сирію та Ліван.

Служби знаходять у нього польську, канадську та вже недійсну британську візи. А при обшуку багажу чоловіка виявляють близько п'яти кілограмів каші, цибулю та ручний чайник для варіння. Українець не може цього пояснити. – У чайнику були сліди каші, тож очевидно, що він варив її в цій валізі.

Єдиним поясненням є те, що він готував їжу на місці, щоб якомога довше залишатися в аеропорту, каже співрозмовник з аеропорту.

Не менш дивним для правоохоронців є велика кількість електронного обладнання, зокрема, навушники, мікрофон, зарядні пристрої подовжувач, а також два мотки мережевого кабелю. Українець також має навушники з шумозаглушенням, які використовуються для захисту слуху під час стрільби.

Також була виявлена металева коробка розміром з кишенькове видання книги, до якої приєднано велику кількість антен. З'ясувалось, що це пристрій для глушіння.

ЗМІ також дізнались, що протягом двох тижнів, що передували затриманню українця, аеропорт зазнав кількох збоїв, зокрема в системі інформування про прибуття та відправлення рейсів та інших інформаційних системах для пасажирів.

Поліцейські хочуть офіційно затримати чоловіка, але мусять чекати на рішення зверху, однак згодом керівництво наказує відпустити українця. АНБ та військова контррозвідка також не хочуть втручатись у справу.

"Коли всі їх проігнорували, поліцейські нарешті розлютилися. До того часу вони все вирішували телефоном, неофіційно...Але тоді вони офіційно повідомили про справу по радіостанції, а там все записується. Вони записали все, що можна було: що є людина з глушником, що були збої з глушінням в аеропорту, що є підозра в диверсії, що чоловік не може пояснити свої дії. Тільки тоді справа набула офіційного характеру", – розповіло джерело.

Близько 5 ранку надійшло офіційне рішення про затримання українця та його передачу до Відділу боротьби з тероризмом і вбивствами Столичних поліцейських сил.

Справу українця веде варшавська прокуратура. За її даними, "на даному етапі провадження встановлюється, серед іншого, точний період перебування підозрюваного Іллі С. на території Польщі, а також на території аеропорту імені Шопен. Забезпечено записи з камер спостереження, розташованих на території аеропорту імені Шостінського, які піддаються відповідному огляду".

Районний суд застосував до чоловіка арешт на строк одного місяця, але неофіційно відомо, що розглядається можливість його продовження.

Також наприкінці грудня у Польщі затримали чоловіка, який міг знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки.

Крім того, виявили пошкодження залізничної колії у центральній частині Польщі.