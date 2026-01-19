СМИ описали провал спецслужб с задержанием украинца в аэропорту Варшавы

Польские СМИ написали о провале местных спецслужб при задержании в аэропорту Варшавы украинца с оборудованием для подавления радиоволн.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

О задержании стало известно во время новогодних праздников. Сообщалось, что в аэропорту имени Шопена задержали украинца с оборудованием для глушения электронных систем.

Задержание было представлено в СМИ как успех служб. Однако, по данным СМИ, в течение многих часов полиция, Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки не хотели заниматься этим делом.

Мужчину в конце концов арестовали только благодаря давлению рядовых сотрудников на своих руководителей.

По данным СМИ, украинец Илья С. просидел в аэропорту не менее девяти дней.

Впервые правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину 17 декабря.

На вопрос представителей службы безопасности аэропорта о причине многочасового пребывания в кафе варшавского аэропорта мужчина отвечает, что опоздал на самолет в Канаду, а следующий рейс будет только на следующий день.

В кафе аэропорта мужчина всегда сидит с открытым ноутбуком в течение многих часов, иногда до поздней ночи.

25 декабря тот же патруль службы безопасности снова замечает мужчину в кафе. Когда сотрудники спрашивают его, почему он не вылетел в Канаду, он не может логично это объяснить.

Он отказывается показать действительный авиабилет, а также документ, удостоверяющий личность. Тогда сотрудники вызывают полицейских из полицейского участка аэропорта. Вскоре после них появляются сотрудники пограничной службы, ответственные за безопасность в аэропорту.

Полицейские проверяют документы мужчины. Из его паспорта следует, что это 26-летний гражданин Украины Илья С., который не был в Украине с 2021 года.

По данным источников издания, он часто посещал страны Ближнего Востока, которые сотрудничают с Россией, в частности Сирию и Ливан.

Службы находят у него польскую, канадскую и уже недействительную британскую визы. А при обыске багажа мужчины обнаруживают около пяти килограммов каши, лук и ручной чайник для варки. Украинец не может этого объяснить. – В чайнике были следы каши, поэтому очевидно, что он варил ее в этом чемодане.

Единственным объяснением является то, что он готовил еду на месте, чтобы как можно дольше оставаться в аэропорту, говорит собеседник из аэропорта.

Не менее странным для правоохранителей является большое количество электронного оборудования, в частности, наушники, микрофон, зарядные устройства, удлинитель, а также два мотка сетевого кабеля. Украинец также имеет наушники с шумоподавлением, которые используются для защиты слуха во время стрельбы.

Также была обнаружена металлическая коробка размером с карманное издание книги, к которой присоединено большое количество антенн. Выяснилось, что это устройство для глушения.

СМИ также узнали, что в течение двух недель, предшествовавших задержанию украинца, аэропорт испытал несколько сбоев, в частности в системе информирования о прибытии и отправлении рейсов и других информационных системах для пассажиров.

Полицейские хотят официально задержать мужчину, но должны ждать решения сверху, однако впоследствии руководство приказывает отпустить украинца. АНБ и военная контрразведка также не хотят вмешиваться в дело.

"Когда все их проигнорировали, полицейские наконец разозлились. До этого времени они все решали по телефону, неофициально... Но тогда они официально сообщили о деле по радиостанции, а там все записывается. Они записали все, что можно было: что есть человек с глушителем, что были сбои с глушением в аэропорту, что есть подозрение в диверсии, что мужчина не может объяснить свои действия. Только тогда дело приобрело официальный характер", – рассказал источник.

Около 5 утра поступило официальное решение о задержании украинца и его передаче в Отдел по борьбе с терроризмом и убийствами Столичных полицейских сил.

Дело украинца ведет варшавская прокуратура. По ее данным, "на данном этапе производства устанавливается, среди прочего, точный период пребывания подозреваемого Ильи С. на территории Польши, а также на территории аэропорта имени Шопена. Обеспечены записи с камер наблюдения, расположенных на территории аэропорта имени Шостинского, которые подвергаются соответствующему осмотру".

Районный суд применил к мужчине арест на срок одного месяца, но неофициально известно, что рассматривается возможность его продления.

Также в конце декабря в Польше задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники.

Кроме того, обнаружили повреждения железнодорожного полотна в центральной части Польши.