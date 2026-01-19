В Іспанії розповіли, що могло спричинити масштабну аварію на залізниці із 39 жертвами

Глава залізничного оператора Іспанії Renfe Альваро Фернандес Ередія, коментуючи зіткнення двох швидкісних поїздів у місті Адамус в провінції Кордова, вказав на "деякі проблеми з рухомим складом Iryo або інфраструктурою".

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить El Mundo.

При цьому Ередія виключив можливість людської помилки як причини залізничної катастрофи.

Глава Renfe погодився з міністром транспорту Оскаром Пуенте в тому, що це дивна аварія, і пояснив, що вона не могла бути викликана перевищенням швидкості, оскільки записи обох поїздів показують, що вони рухалися "зі швидкістю нижче встановленої для цієї ділянки".

Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Кілька вагонів другого поїзда впали з чотириметрового схилу, що ускладнює доступ до місця аварії.

Повідомляли, що жертвами катастрофи стали 39 осіб.