В Испании рассказали, что могло вызвать масштабную аварию на железной дороге с 39 жертвами

Глава железнодорожного оператора Испании Renfe Альваро Фернандес Эредиа, комментируя столкновение двух скоростных поездов в городе Адамус в провинции Кордова, указал на "некоторые проблемы с подвижным составом Iryo или инфраструктурой".

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит El Mundo.

При этом Эредиа исключил возможность человеческой ошибки как причины железнодорожной катастрофы.

Глава Renfe согласился с министром транспорта Оскаром Пуэнте в том, что это странная авария, и пояснил, что она не могла быть вызвана превышением скорости, поскольку записи обоих поездов показывают, что они двигались "со скоростью ниже установленной для этого участка".

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Несколько вагонов второго поезда упали с четырехметрового склона, что затрудняет доступ к месту крушения.

Сообщалось, что жертвами катастрофы стали 39 человек.