ЗМІ: кількість загиблих внаслідок зіткнення поїздів в Іспанії зросла до 39

В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули вже 39 осіб.

Про це агентству EFE стало відомо від джерел, близьких до розслідування, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, 73 осіб госпіталізували, 24 з них перебувають у важкому стані, серед них четверо неповнолітніх.

Глава залізничного оператора Іспанії Renfe Альваро Фернандес Ередія після прибуття до міста Адамус зазначив, що "ще важко оцінити масштаби того, що сталося".

Він висловив "найщиріші співчуття родинам і близьким жертв залізничної аварії".

Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Кілька вагонів другого поїзда впали з чотириметрового схилу, що ускладнює доступ до місця аварії.

Міністр транспорту Оскар Пуенте назвав аварію "надзвичайно дивною" і уточнив, що вона сталася на прямій ділянці, що дорога була відремонтована в травні, і висловив упевненість, що розслідування з'ясує причини, повідомляє El Pais.

З огляду на серйозність події, прем'єр-міністр Педро Санчес скасував усі заплановані на понеділок зустрічі, включаючи зустріч з лідером опозиції Альберто Нуньєсом Фейхоо.

На початку жовтня у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого постраждали 69 людей.

27 жовтня у Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце, внаслідок чого шестеро людей зазнали поранень.