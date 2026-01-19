Прем'єр Іспанії скасував поїздку на форум в Давос через аварію на залізниці
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через масштабну аварію на залізниці, яка, за останніми даними, забрала життя 39 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
У Давосі Санчес мав зустрітись, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом та лідером Аргентини Хав’єром Мілеєм, а також виступити із промовою.
Очікується, що у понеділок вранці прем’єр вирушить до району залізничної катастрофи, щоб особисто ознайомитися з ситуацією.
Повідомляли також, що іспанський прем’єр скасував усі заплановані на понеділок заходи, включаючи зустріч з лідером опозиції Альберто Нуньєсом Фейхоо.
Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.
Кілька вагонів другого поїзда впали з чотириметрового схилу, що ускладнює доступ до місця аварії.
Повідомляли, що жертвами катастрофи стали 39 осіб.